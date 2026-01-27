Θεσσαλονίκη: Οι «Βιβλιοσκώληκες» ξεκινούν το νέο τους ταξίδι στον κόσμο των βιβλίων

Ένα ακόμα ξεχωριστό ταξίδι στον κόσμο των βιβλίων ξεκινά στις Βιβλιοθήκες του Δήμου Καλαμαριάς που προσκαλούν τους μαθητές στο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας «Βιβλιοσκώληκες», που διοργανώνεται για έβδομη χρονιά για τα Δημοτικά Σχολεία και για πέμπτη για τα Γυμνάσια της πόλης.

