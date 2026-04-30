Θεσσαλονίκη: Παράνομες χωματερές στη Θέρμη – 240 τόνους ογκώδη μάζεψε ο δήμος

Σε νέα επιχείρηση καθαριότητας στην περιοχή Λιβαδική (Τσαΐρια) προχώρησε στις 27 Απριλίου ο Δήμος Θέρμης, απομακρύνοντας περίπου 120 τόνους ογκωδών αποβλήτων. Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική παρέμβαση στο ίδιο σημείο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς είχε προηγηθεί αντίστοιχη επιχείρηση στις 6 Μαρτίου. Συνολικά, σε λιγότερο από δύο μήνες, έχουν απομακρυνθεί 240 τόνοι απορριμμάτων, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος της ανεξέλεγκτης παράνομης απόρριψης ογκωδών αντικειμένων στη συγκεκριμένη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα για τις παράνομες χωματερές στην περιοχή Τσαΐρια στην ανατολική Θεσσαλονίκη.