Θεσσαλονίκη: Πεντακάθαρη μετά το καρναβάλι η πόλη – Μάζεψαν 5,2 τόνους σκουπίδια

Νέα επιχείρηση για τον καθαρισμό του κέντρου της Θεσσαλονίκης έκανε χθες το βράδυ η Διεύθυνση Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης μετά από τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση και τη συναυλία με τον Τόνι Σφήνο στην πλατεία Αριστοτέλους. Εργαζόμενοι αλλά και μηχανήματα του δήμου, μάζεψαν σερπαντίνες, κομφετί και κάθε είδους απορρίμματα προκειμένου η πόλη να καθαρίσει άμεσα.

