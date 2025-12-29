Θεσσαλονίκη: Πέθανε η ηλικιωμένη που είχε εγκλωβιστεί στο φλεγόμενο διαμέρισμά της

Κατέληξε η ηλικιωμένη γυναίκα που μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από φωτιά στο διαμέρισμά της, στην Κάτω Τούμπα.

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα, στο οποίο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του σπιτιού. Για να προστατευτούν κλείστηκαν στο πίσω δωμάτιο της οικίας τους και απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες μόλις έσβησε η φωτιά στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν και παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ τη γυναίκα, η οποία υπέστη αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού. Ενώ, στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου βρίσκονταν και τα τρίδυμα εγγονάκια τους.

Οι φλόγες προκάλεσαν εκτενείς ζημιές στο διαμέρισμα του άτυχου ζευγαριού.