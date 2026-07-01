Θεσσαλονίκη: Πέθανε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την επίθεση στο σπίτι του στελέχους της ΝΔ

Η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, υπέκυψε στα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, λίγες ώρες μετά την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ιπποκράτειο, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα κατέληξε στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και νοσηλευτών.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Σήμερα, 1-7-2026 και ώρα 5:53π.μ. η κα Νέστορα Βάγια, ετών 72, προσήλθε σε πολύ βαριά κατάσταση στο ΤΕΠ του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη ΜΕΘ Ενηλίκων του Νοσοκομείου μας. Νοσηλεύτηκε με εκτεταμένα εγκαύματα [80% της σωματικής της επιφάνειας], πολυοργανική ανεπάρκεια σε βαρύτατη κατάσταση και κατέληξε στις 18:50μμ. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της και στους οικείους της.

Εκ της Διοικήσεως του Νοσοκομείου».



Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει συγκίνηση, ενώ η υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης εξακολουθεί να βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση.

Το στέλεχος της ΝΔ στη βόρεια Ελλάδα είχε κάνει την εξής δήλωση, πριν από την τραγική κατάληξη του τραυματισμού της μητέρας της: «Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάω εγώ και η οικογένειά μου σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου, έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, για μένα τώρα προέχει μόνο η υγεία των γονέων μου. Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται, προσωπικά δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας, για την κοινωνία, για τη Θεσσαλονίκη».

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός, υπουργοί, πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και εκφοβισμού, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.