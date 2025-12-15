Θεσσαλονίκη: Πήγε να πνίξει τη σύντροφό του με κορδόνια - Με αυτοάμυνα ξέφυγε η 34χρονη

Ένα ακόμα περιστατικό ωμής ενδοοικογενειακής βίας με παρ’ολίγον τραγικά αποτελέσματα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με έναν 44χρονο να κατηγορείται ότι επιχείρησε να πνίξει την 34χρονη σύντροφό του με κορδόνια πάνω σε καβγά.

Το θύμα της επίθεσης κατάφερε να ξεφύγει χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που απέκτησε από την ενασχόλησή της με τις πολεμικές τέχνες.

Ο 44χρονος Γεωργιανός συνελήφθη μετά από καταγγελία στην αστυνομία και εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το επεισόδιο φαίνεται πως συνέβη τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο σπίτι της γυναίκας (με καταγωγή από την Ουκρανία) στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, και - μάλιστα - μπροστά στα μάτια του 14χρονου γιου της.

Ο κατηγορούμενος παραμένει υπό κράτηση, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ