Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα που τραυματίστηκε από την εμπρηστική επίθεση - Στη ΜΕΘ η μητέρα της

Οι εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και μελών της οικογένειάς της.

Το περιστατικό που χαρακτηρίζεται ως το τρίτο και σοβαρότερο από το μπαράζ επιθέσεων που σημειώθηκαν μέσα σε μία ώρα, εκτυλίχθηκε στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, στην περιοχή της Χαριλάου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε πιθανότατα από γκαζάκι και επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Ένα από τα οχήματα ανήκε στην Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Από τη φωτιά τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ μικρότερες φθορές καταγράφηκαν στα δίκυκλα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν με εγκαύματα τρία άτομα: η Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της και μία ακόμη γυναίκα. Και οι τρεις διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Αναπνευστικά προβλήματα σε ακόμη δύο άτομα

Παράλληλα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού. Πρόκειται για τον πατέρα της πολιτεύτριας και έναν ακόμη ένοικο της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με συνεργάτιδά της που μίλησε στον FLASH, η Αφροδίτη Νέστορα δεν μπορεί να μιλήσει, καθώς αντιμετωπίζει αναπνευστικό πρόβλημα και φέρει μερικά εγκαύματα. Η ίδια πρόσθεσε ότι η μητέρα της νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου, με την κατάσταση της υγείας της να κρίνεται ως σταθερή.

Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα

Η Αφροδίτη Νέστορα είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω και υποψήφια διδάκτωρ με αναφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη εδώ και περίπου 15 χρόνια, με παρουσία στην πόλη και συνεργασίες με τον e-ΕΦΚΑ αλλά και δήμους της περιοχής.

Παράλληλα, είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών μέσω διαμεσολάβησης.

Το γραφείο της ασχολείται με υποθέσεις τραπεζικού και οικονομικού δικαίου, μισθώσεων (αστικών και επαγγελματικών), οικογενειακού δικαίου, εξυγίανσης επιχειρήσεων αλλά και σύγχρονου πτωχευτικού δικαίου.