Θεσσαλονίκη: Ποινή φυλάκισης σε 63χρονο καθηγητή που έβαλε «χέρι» σε 8χρονη σε πάρκο

Ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ανά ημέρα επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε έναν 63χρονο καθηγητή Φυσικής γιατί έβαλε χέρι... σε 8χρονη, σε πάρκο της Θεσσαλονίκης. Κρίθηκε ένοχος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, χωρίς να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό. Η έφεση του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν δυο μαμάδες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό, μαζί με άλλους πολίτες, και ειδοποίησαν την αστυνομία. Η μια από τις μάρτυρες μάλιστα ανέφερε ότι άκουσε τον κατηγορούμενοι να λέει στο κοριτσάκι: «Όταν μεγαλώσεις, θα σε παντρευτώ».

Κατά την απολογία του, ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να τη μάθει ποδήλατο στη μικρή. «Το παιδί έκλαιγε και προσπαθούσα να το ηρεμήσω. Ήταν και η μεγαλύτερη αδελφή της μαζί. Έψαχνε τη μαμά του και ήρθε σε μένα, ήθελε το κινητό να κάνει κλήση. Το βοήθησα. Τηλεφώνησα αμέσως στη μητέρα της», ανέφερε ο 63χρονος και πρόσθεσε: «Έκανα γυμναστική πάνω σε ποδήλατο σταθερό. Ήρθε η μικρή και μου είπε: «Μπορώ να κάνω και εγώ ποδήλατο;».

«Επέμενε και προσπάθησα να τη βοηθήσω. Την ανέβασα πάνω να καθίσει μπροστά μου. Ήταν παιδική αφέλεια... αυτό που έκανα. Παρεξηγήθηκα. Ενήργησα αφελώς, πρώτη φορά. Ήταν ιδρωμένο το παιδί, το έπιασα από τους ώμους. Τα χέρια μου πήγαν πάνω του γιατί δεν υπήρχε χώρος στήριξης, θα πέφταμε από το ποδήλατο. Δεν έφταναν τα ποδαράκια του και προσπάθησα το βοηθήσω. Μου είπε να της πάρω ένα παγωτό και της είπα "εντάξει"», συνέχισε.

«Περίμενα τον θείο τους, να τα πάρει τα κορίτσια. Το παραδέχομαι ήταν αφελές που την ανέβασα πάνω. Εγώ ήμουν πιο πίσω, το είχα πιο μπροστά για να φτάνει τα πετάλια. Κάποια στιγμή, ήρθε ένας κύριος και μου "τι κάνεις; Τι πράγματα είναι αυτά;". Δεν αντιλήφθηκα τους μάρτυρες. Είχαν κλείσει τα σχολεία και γινόταν πάρτι».

Ο εκπαιδευτικός, που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, συνελήφθη από αστυνομικούς που ενημερώθηκαν από πολίτες. Φέρεται να προέβη σε άσεμνη χειρονομία σε 8χρονη από τη Νιγηρία, την ώρα που το κοριτσάκι έπαιζε σε πάρκο. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο συγκεκριμένος άνδρας έβαλε το χέρι του και χάιδεψε την ανήλικη μέσα από τη μπλούζα που φορούσε, όπως περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες. Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο και πέρασε χειροπέδες στον 63χρονο ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών.