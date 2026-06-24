Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στην 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της μετά από καβγά στο σπίτι τους
Το θύμα της επίθεσης υπεβλήθη σε επέμβαση στο νοσοκομείο Παπανικολάου και παραμένει σε νοσηλεία.
Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοχρησία ασκήθηκε εις βάρος της 29χρονης, η οποία φέρεται πως μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της, για ασήμαντη αφορμή, στη Θεσσαλονίκη.
Στη συνέχεια, η γυναίκα, ρουμανικής καταγωγής, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 29χρονη κατάφερε τουλάχιστον δύο πλήγματα στο σώμα, με τη χρήση μαχαιριού ενώ ο παθών μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.
Το περιστατικό καταγράφηκε στις 10 το πρωί, την Τρίτη 23 Ιουνίου, στην περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης.