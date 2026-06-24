Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στην 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της μετά από καβγά στο σπίτι τους

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοχρησία ασκήθηκε εις βάρος της 29χρονης, η οποία φέρεται πως μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της, για ασήμαντη αφορμή, στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια, η γυναίκα, ρουμανικής καταγωγής, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 29χρονη κατάφερε τουλάχιστον δύο πλήγματα στο σώμα, με τη χρήση μαχαιριού ενώ ο παθών μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 10 το πρωί, την Τρίτη 23 Ιουνίου, στην περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης.

