Breaking news icon BREAKING
NEWS

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο - Άμεση η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ελλάδα Ενδοοικογενειακή Βία Θεσσαλονίκη μαχαίρι Local News

Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στην 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της μετά από καβγά στο σπίτι τους

Το θύμα της επίθεσης υπεβλήθη σε επέμβαση στο νοσοκομείο Παπανικολάου και παραμένει σε νοσηλεία.

FLASH
FLASH
Βασίλης Παπαναστασούλης avatar
Βασίλης Παπαναστασούλης

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοχρησία ασκήθηκε εις βάρος της 29χρονης, η οποία φέρεται πως μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της, για ασήμαντη αφορμή, στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια, η γυναίκα, ρουμανικής καταγωγής, παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 7ο τακτικό ανακριτή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 29χρονη κατάφερε τουλάχιστον δύο πλήγματα στο σώμα, με τη χρήση μαχαιριού ενώ ο παθών μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου.

Το περιστατικό καταγράφηκε στις 10 το πρωί, την Τρίτη 23 Ιουνίου, στην περιοχή της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Ενδοοικογενειακή Βία Θεσσαλονίκη μαχαίρι Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader