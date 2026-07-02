Πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Ωραιόκαστρο με τους 2 νεκρούς, στο μικροσκόπιο 3 ΙΧ - Βίντεο ντοκουμέντο

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και τον 12χρονο γιο του με βίντεο-ντοκουμέντο να καταγράφει τα πρώτα κρίσιμα λεπτά μετά το ξέσπασμα της φωτιάς, προσφέροντας πολύτιμο υλικό στις Αρχές που ερευνούν τα αίτια της τραγωδίας.

Το οπτικό υλικό, αποτυπώνει τη στιγμή που εκδηλώνεται η πυρκαγιά σε επαρχιακό δρόμο στο Δερβένι, πριν οι φλόγες εξαπλωθούν με αστραπιαία ταχύτητα και λάβουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το βίντεο εξετάζεται καρέ-καρέ από το ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Το σενάριο για αναμμένο τσιγάρο

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι πυροσβεστικές Αρχές θεωρούν ιδιαίτερα πιθανό το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο που φέρεται να πέταξε διερχόμενος οδηγός. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο τρία οχήματα που πέρασαν από το σημείο λίγα λεπτά πριν εμφανιστεί ο πρώτος καπνός.

Ειδικότερα, στις 14:11 καταγράφεται η διέλευση ενός φορτηγού. Δύο λεπτά αργότερα περνά από το σημείο ένα λευκό όχημα με ανοιχτά παράθυρα, ενώ ένα λεπτό μετά ακολουθεί ένα κόκκινο αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Δύο λεπτά αργότερα διακρίνεται ο πρώτος καπνός και σχεδόν αμέσως μετά ξεσπούν οι φλόγες.

Πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού αναφέρουν ότι οι οδηγοί και των τριών οχημάτων έχουν ήδη εντοπιστεί και καταθέτουν στους ερευνητές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποιο από αυτά συνδέεται με την έναρξη της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εξαπλώθηκε με πρωτοφανή ταχύτητα, διανύοντας περίπου δύο χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στη Λητή. Εκεί, σε κατοικία μέσα σε δασική έκταση, ο 65χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ο 12χρονος γιος του, Μάξιμος, εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους.

Συγκλονίζει η μαρτυρία της μητέρας

Την ίδια ώρα, συγκίνηση προκαλεί η περιγραφή της 40χρονης μητέρας του παιδιού, η οποία υπέστη σοβαρά εγκαύματα και ανασύρθηκε ζωντανή χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών.

«Ήμασταν όλοι στο σπίτι. Είδαμε ξαφνικά τη φωτιά έξω από το σπίτι. Ανοίγοντας την πόρτα είδα ένα φυτό να καίγεται. Τότε ο άνδρας μου είπε: "Πάμε να φύγουμε! Πάω να λύσω τα σκυλιά". Εκείνος πήγε προς το μέρος που είναι τα σκυλιά. Εγώ πήγα προς το αυτοκίνητο, πίστευα πως με ακολουθούν και οι δύο. Μπήκα στο αυτοκίνητο από την πλευρά του συνοδηγού. Ήταν τόσο έντονη η φωτιά και οι καπνοί που δεν έβλεπα τίποτα. Όταν μπήκα στο αμάξι, καιγόταν από την πλευρά του οδηγού. Μετά από λίγο θυμάμαι πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και με έσωσαν».