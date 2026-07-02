Θεσσαλονίκη: Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο Σπύρος Βούγιας

Πραγματοποιήθηκαν τη Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026, οι δημαιρεσίες στον Δήμο Θεσσαλονίκης για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Θεσσαλονίκης, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης επανεξελέγη ο Σπύρος Βούγιας, από τη διοικούσα παράταξη «Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη», λαμβάνοντας 28 ψήφους υπέρ σε σύνολο 40 παρόντων δημοτικών συμβούλων, ενώ 12 ψήφισαν λευκό.

Διαβάστε περισσότερα για την επανεκλογή του Σπύρου Βούγια στη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.