Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος που λήστευε ηλικιωμένες σε πολυκατοικίες - Τα έριξε στον τζόγο

Ανακριτής και εισαγγελέας Θεσσαλονίκης έστειλαν στη φυλακή τον 26χρονο που έμπαινε σε πολυκατοικίες της συμπρωτεύουσας ληστεύοντας ηλικιωμένες γυναίκες σε κοινόχρηστους χώρους και μέσα σε ασανσέρ.



Κατά την διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ότι οδηγήθηκε σε αυτές εξαιτίας του εθισμού του στον τζόγο.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ανέφερε ότι έχει χάσει πολλά χρήματα και δημιούργησε χρέη «σε άτομα του υποκόσμου» που όπως ισχυρίστηκε τον απειλούν. «Αυτό που έκανα είναι άνανδρο και ζητώ συγγνώμη», φέρεται ότι είπε ο νεαρός, ο οποίος μάλιστα εξέφρασε την πρόθεσή του να αποζημιώσει τα θύματά του.



Ανακριτής και εισαγγελέας ομόφωνα τού «έδειξαν» το δρόμο για τη φυλακή, καθώς τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.



Βάσει του κατηγορητηρίου ο 26χρονος, από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2026 διέπραξε τέσσερις ληστείες, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ασκώντας σωματική βία σε βάρος των θυμάτων του.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η επίθεση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους. Η συνολική λεία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή.

Η στιγμή της επίθεσης σε ηλικιωμένη

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που 26χρονος επιτίθεται σε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρχικά φαίνεται να παραμονεύει στον πρώτο όροφο και μόλις αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα μπήκε στο ασανσέρ κατέβηκε από τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα και της επιτέθηκε για να τη ληστέψει.

Το περιστατικό έγινε στις 3 Ιουνίου, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ο άνδρας, από τις 10 Μαΐου, έκανε συνολικά τέσσερις ληστείες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων γυναικών. Με τη χρήση σωματικής βίας απέσπασε τιμαλφή συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 7.000 ευρώ.



Την Τρίτη 23 Ιουνίου εντοπίστηκε στην περιοχή των Συκεών και συνελήφθη. Μάλιστα, όταν τον βρήκαν οι αστυνομικοί, αρνήθηκε τον έλεγχο ασκώντας σωματική βία σε βάρος τους και αποπειράθηκε να τραπεί σε φυγή.



Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία κατά εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και απείθεια.