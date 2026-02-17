Breaking news icon BREAKING
Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Προϊόντα μαϊμού σε λαϊκές αγορές - Έπεσαν πρόστιμα 2.500 ευρώ

Συνολικά ελέγχθηκαν 516 άτομα.

TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 09-02-2026 έως 15-02-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 516 άτομα, συνελήφθη 1 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, βεβαιώθηκαν 3 διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.500 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 156 προϊόντα παρεμπορίου.

Διαβάστε περισσότερα για τα πρόστιμα για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη.

Ελλάδα Θεσσαλονίκη

