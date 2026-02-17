Θεσσαλονίκη: Προϊόντα μαϊμού σε λαϊκές αγορές - Έπεσαν πρόστιμα 2.500 ευρώ

Νέα σειρά από ελέγχους πραγματοποιήθηκε από την αστυνομία στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν κατά το χρονικό διάστημα από 09-02-2026 έως 15-02-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας. Συνολικά ελέγχθηκαν 516 άτομα, συνελήφθη 1 για παράνομο υπαίθριο εμπόριο, βεβαιώθηκαν 3 διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.500 ευρώ συνολικά και κατασχέθηκαν 156 προϊόντα παρεμπορίου.

Διαβάστε περισσότερα για τα πρόστιμα για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη.