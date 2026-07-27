Θεσσαλονίκη: Ψεκασμοί για κουνούπια σε 120.000 στρέμματα – Πού έχει απαγόρευση κυκλοφορίας

Η Αντιπεριφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής και εντομολογικής επιτήρησης στην ευρύτερη περιοχή ανακοινώνουν τη διενέργεια ψεκασμών υπέρμικρου όγκου για την καταπολέμηση κουνουπιών, ώστε, πέραν της όχλησης, να περιοριστούν σημαντικά οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία από νοσήματα που μεταδίδουν τα κουνούπια.

Διαβάστε περισσότερα για τους ψεκασμούς για κουνούπια από την Περιφέρεια.