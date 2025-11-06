Θεσσαλονίκη: Πτώση άνδρα στον Θερμαϊκό - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ανακοίνωση εξέδωσε το Λιμενικό Σώμα για περιστατικό πτώσης άνδρα στον Θερμαϊκό Κόλπο, χθες (5/11) το απόγευμα, στο ύψος της Λεωφόρου Νίκης με Ίωνος Δραγούμη.

Τροχονόμος που βρισκόταν στη διασταύρωση, ρυθμίζοντας την κυκλοφορία, εντόπισε άμεσα το περιστατικό και έσπευσε να συνδράμει, βοηθώντας τον άνδρα να εξέλθει από το νερό.

