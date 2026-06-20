Θεσσαλονίκη: Ρασοφόρος ξάπλωσε στον δρόμο για να σταματήσει το Pride - Φώναζε «μετανοείτε»

Απρόοπτο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της Πορείας Υπερηφάνειας στο πλαίσιο του Thessaloniki Pride 2026.

Σύμφωνα με το voria.gr, την ώρα που η πορεία κινούνταν στην οδό Παύλου Μελά, δύο ρασοφόροι εμφανίστηκαν στο σημείο και άρχισαν να φωνάζουν «μετανοείτε», προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στους συμμετέχοντες.

Ο ένας εξ αυτών μάλιστα ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά από άρμα της πορείας, επιχειρώντας να την εμποδίσει, κρατώντας σταυρό στο χέρι, ενώ είχε τοποθετήσει εικόνα της Παναγίας στον θώρακά του.

πηγή: Voria.gr

Άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν τον άνδρα από το σημείο, χωρίς να σημειωθεί ένταση ή επεισόδια.