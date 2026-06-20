Θεσσαλονίκη: Ρασοφόρος ξάπλωσε στον δρόμο για να σταματήσει το Pride - Φώναζε «μετανοείτε»
Δύο ρασοφόροι εμφανίστηκαν στο σημείο και άρχισαν να φωνάζουν «μετανοείτε».
Απρόοπτο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της Πορείας Υπερηφάνειας στο πλαίσιο του Thessaloniki Pride 2026.
Σύμφωνα με το voria.gr, την ώρα που η πορεία κινούνταν στην οδό Παύλου Μελά, δύο ρασοφόροι εμφανίστηκαν στο σημείο και άρχισαν να φωνάζουν «μετανοείτε», προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στους συμμετέχοντες.
Ο ένας εξ αυτών μάλιστα ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά από άρμα της πορείας, επιχειρώντας να την εμποδίσει, κρατώντας σταυρό στο χέρι, ενώ είχε τοποθετήσει εικόνα της Παναγίας στον θώρακά του.
Άμεσα έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν τον άνδρα από το σημείο, χωρίς να σημειωθεί ένταση ή επεισόδια.