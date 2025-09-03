Θεσσαλονίκη: Σχολείο με δωρεάν... μετακίνηση - Τι ισχύει για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου

Τις δωρεάν μετακινήσεις μαθητών Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων, ΕΠΑΛ, Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του νομού Θεσσαλονίκης, από και προς τις σχολικές μονάδες φοίτησής τους, θα εξασφαλίσει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης και κατά τη νέα σχολική χρονιά 2025 - 2026, που ξεκινά τις επόμενες μέρες. Μοναδικό κριτήριο για τις δωρεάν μετακινήσεις των μαθητών είναι η απόσταση μεταξύ του σπιτιού και του σχολείου τους να είναι ή να υπερβαίνει τα 2,5 χιλιόμετρα.

Το μέτρο έτυχε εξαιρετικής αποδοχής από τον μαθητικό κόσμο, την προηγούμενη σχολική χρονιά 2024 - 2025, καθώς 2.900 δικαιούχοι μαθητές έλαβαν και αξιοποίησαν τις δωρεάν κάρτες απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΘ, που προπλήρωσε η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης.

Πώς οι μαθητές μπορούν να εκδώσουν προσωποποιημένη κάρτα

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας, φέτος, δεδομένων των αλλαγών που έχουν επέλθει στο συγκοινωνιακό τοπίο της Θεσσαλονίκης, στο συντονισμό και την εποπτεία των δημόσιων επιβατικών αστικών συγκοινωνιών με την ανάληψη αυτού του ρόλου από τον ΟΣΕΘ και κυρίως στον τρόπο έκδοσης των εισιτηρίων, για να μπορέσουν οι δικαιούχοι μαθητές να εξασφαλίσουν τις δωρεάν μετακινήσεις που τους παρέχει η Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, θα πρέπει προηγουμένως να εκδώσουν την Προσωποποιημένη Κάρτα Κομίστρου ThessCard. Στη συνέχεια θα πρέπει να δώσουν για να καταγραφεί, τον αριθμό της Κάρτας τους στις Διευθύνσεις των Σχολείων τους.

«Στόχος μας είναι το μέτρο για τις δωρεάν μετακινήσεις των μαθητών να 'τρέξει' από την πρώτη κιόλας μέρα επαναλειτουργίας των σχολείων. Γι΄ αυτό, είμαστε σε πλήρη συνεννόηση με τον ΟΣΕΘ και ενημερώνουμε εγκαίρως τόσο τους γονείς και τους μαθητές, όσο και τις Διευθύνσεις των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο νομό Θεσσαλονίκης, για τις μικρές διαφοροποιήσεις που επέρχονται φέτος στην εφαρμογή του. Δική μας βούληση είναι να καλύψουμε το σύνολο των φετινών δικαιούχων μαθητών, χωρίς περιττές καθυστερήσεις», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κ. Γιουτίκας.

Ακολουθούν οι τρόποι έκδοσης της πλαστικής Προσωποποιημένης Κάρτας Κομίστρου ThessCard:

-Ηλεκτρονική έκδοση της προσωποποιημένης κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΟΣΕΘ. Η έκδοση προσωποποιημένης κάρτας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ και εν συνεχεία η κάρτα είτε θα παραλαμβάνεται από το εκδοτήριο, είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά δωρεάν.

Τα εκδοτήρια για την παραλαβή των προσωποποιημένων καρτών βρίσκονται στα παρακάτω σημεία:

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, Βενιζέλου 1 Μητροπόλεως

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, Ε.Ο. Αεροδρομίου Θεσ/νίκης

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1ος Όροφος, Αλ. Παπαναστασίου 90

ΓΟΥΝΑΡΗ, Τσιμισκή 113

Τ/Σ ΛΑΓΚΑΔΑ, 1ο χλμ. Λαγκαδά - Θεσ/νίκης

Β. ΟΛΓΑΣ, Βασ. Όλγας 164

Έκδοση της προσωποποιημένης κάρτας στα εκδοτήρια του ΟΑΣΘ με φυσική παρουσία μπορεί να γίνει στα παρακάτω σημεία: