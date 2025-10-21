Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση ασθενοφόρου με ΙΧ δίπλα στο ΠΑΜΑΚ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (21/10) στη Θεσσαλονίκη όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη στη συμβολή των οδών 3ης Σεπτεμβρίου με Εγνατία δίπλα στο ΠΑΜΑΚ.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημίες, ενώ εκείνη την ώρα το ασθενοφόρο, ευτυχώς, δεν είχε μέσα ασθενή.