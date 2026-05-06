Θεσσαλονίκη: Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε σε φρεάτιο πάρκινγκ - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σοκαριστική ανακάλυψη σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (6/5) στη Θεσσαλονίκη, όταν σορός, κατά πληροφορίες άνδρα, σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ, ακριβώς απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση, έπειτα από τηλεφώνημα πολίτη γύρω στις 16:30, ο οποίος ειδοποίησε για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από το σημείο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής και σε πρώτη εκτίμηση των συνθηκών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να προκύψει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η σορός ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε μια επιχείρηση που ολοκληρώθηκε υπό δύσκολες συνθήκες, λόγω της κατάστασης του χώρου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση του άνδρα και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ