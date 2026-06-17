Θεσσαλονίκη: Στα 450 ευρώ «ξεκινούν» οι γκαρσονιέρες – Οι τιμές για φοιτητικά σπίτια

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Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ "ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Με τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών να αναμένονται μέχρι τα τέλη Ιουνίου, πολλοί υποψήφιοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, ειδικά όσοι εκτιμούν ότι έχουν γράψει καλά, θα στρέψουν από νωρίς το ενδιαφέρον τους στην αναζήτηση στέγης στη Θεσσαλονίκη.

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