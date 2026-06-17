Ελλάδα Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στα 450 ευρώ «ξεκινούν» οι γκαρσονιέρες – Οι τιμές για φοιτητικά σπίτια

Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει.

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Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ "ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Με τις βαθμολογίες των Πανελλαδικών να αναμένονται μέχρι τα τέλη Ιουνίου, πολλοί υποψήφιοι φοιτητές και οι οικογένειές τους, ειδικά όσοι εκτιμούν ότι έχουν γράψει καλά, θα στρέψουν από νωρίς το ενδιαφέρον τους στην αναζήτηση στέγης στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα για τις τιμές φοιτητικών σπιτιών στη Θεσσαλονίκη.

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