Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 37χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη γιατί ξυλοκόπησε και απείλησε τη συζύγου του, ύστερα από καβγά που φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή ζωντανή μετάδοση στο TikTok.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και για απειλή, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 3 μηνών, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού. Το δικαστήριο αποφάσισε, επίσης, η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα την άμεση εκτέλεση της ποινής.

Στην αρχική καταγγελία της στην Αστυνομία, η γυναίκα ανέφερε ότι, επιστρέφοντας στο σπίτι τα προηγούμενα 24ωρα, βρήκε τον σύζυγό της να κάνει ζωντανή μετάδοση στη διαδικτυακή πλατφόρμα. Όπως περιέγραψε, ζήλεψε και ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνος τη χτύπησε στο κεφάλι με μπουκάλι μπίρας και την απείλησε. Μετά το περιστατικό χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Η ίδια ανέφερε ότι είχε καταγγείλει και στο παρελθόν τον 37χρονο για ενδοοικογενειακή βία.

Στο ακροατήριο, ωστόσο, ανασκεύασε την αρχική της κατάθεση, αποδίδοντας τον τραυματισμό της σε πτώση στο μπάνιο. «Δεν θέλω να κάνει ζωντανή μετάδοση και ζήλεψα. Μαλώσαμε κι όταν πήγα στο μπάνιο, από τα νεύρα μου, γλίστρησα κι έπεσα. Δεν είναι αλήθεια ότι με χτύπησε», υποστήριξε.

Την ίδια εκδοχή παρουσίασε στην απολογία του ο κατηγορούμενος, αρνούμενος ότι άσκησε βία στη σύζυγό του.

«Όταν μπήκε στο μπάνιο, άκουσα ένα “μπαμ”. Τρόμαξα. Κατάλαβα ότι κάτι έγινε. Ήταν πεσμένη όταν μπήκα να δω τι έπαθε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ίδιος τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την καταδίκη του, επικαλούμενη την αρχική καταγγελία της γυναίκας, τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τις προηγούμενες καταγγελίες σε βάρος του για ανάλογα περιστατικά. Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο κατέληξε σε καταδικαστική στην παραπάνω καταδικαστική απόφαση.