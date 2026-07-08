Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 64χρονος που χτύπησε τη κωφάλαλη σύζυγό του - Στη νοηματική οι καταθέσεις

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών χωρίς αναστολή,επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σ' έναν 64χρονο ο οποίος χτύπησε τη σύζυγο του γιατί του έκανε παρατήρηση που έβλεπε πορνό, στο σπίτι τους. Πρόκειται για ζευγάρι κωφαλάλων και η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη με τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία χωρίς να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό ενώ το δικαστήριο αποφάσισε η έφεση του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Έτσι οδηγήθηκε στη φυλακή.

«Δεν είναι πρώτη φορά. Με έχει χτυπήσει πολλές φορές. Πίνει αλκοόλ και με ταλαιπωρεί. Γίνεται βίαιος» κατέθεσε η 58χρονη παθούσα, μέσω της διερμηνέως.

Για το επίδικο περιστατικό, που καταγράφηκε στις 6 Ιουλίου, η γυναίκα ανέφερε ότι: «Ήμασταν στο σπίτι. Κατάλαβα ότι έβλεπε (σ.σ. ο 64χρονος) βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου. Το έκανε κρυφά. Με χτύπησε. Μου έπιασε τα χέρια και πήγε να με πνίξει. Μου έδωσε

κλοτσιές. Στην αρχή του γάμου μας όλα ήταν μια χαρά. Από το 1999 και μετά τρελάθηκε... Με έδερνε πολύ συχνά».

Κατά την απολογία του, ο 64χρονος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του έχει προβλήματα ψυχολογικά. «Και η κόρη μου το ξέρει, τη μαλώνει λεκτικά. Δεν την έδειρα».

Πρόεδρος: Από την ιατρική εξέταση προέκυψε ότι είχε μόλωπες στα χέρια και στα πόδια της...

Κατηγορούμενος: «Στα πόδια όχι, δεν τη χτύπησα. Της πονούν γιατί έχει πρόβλημα. Εγώ μια φορά τη χτύπησα, μόνο στο χέρι και ζητάω συγγνώμη. Είχαμε μια διαφωνία για μια βίντεο κλήση στο κινητό . Έγινε φασαρία... Δεν ήταν πορνογραφικό υλικό».

Μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να εκτιθεί η ποινή. «Η παθούσα είναι κωφάλαλη και δεν μπορεί εύκολα να υπερασπιστεί τον εαυτό της» είπε η εισαγγελική λειτουργός. Η πρόταση της υιοθετήθηκε από το δικαστήριο, με το παραπάνω αποτέλεσμα..