Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 82χρονος κατόπιν επιθυμίας του - Έβαλε φωτιά στο σπίτι του γιου του

Ποινή φυλάκισης 3 ετών και 2 μηνών επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σ' έναν 82χρονο ο οποίος ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι του γιου του, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το ολοσχερώς. Σε πρώτο βαθμό, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, τον είχε καταδικαστεί με φυλάκιση 4 ετών και 3 μηνών, χωρίς αναστολή.

Σήμερα κρίθηκε ένοχος και σε δεύτερο βαθμό για «εμπρησμό εκ προθέσεως» και για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας» ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του «πρότερου έντιμου βίου».

Η απολογία του 82χρονου

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, ζήτησε συγγνώμη και αναφέρθηκε στην τοξικομανία του γιου του, που όπως επισήμανε, τον οδήγησε να προβεί στη συγκεκριμένη πράξη.

Παρά το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για κατ’ οίκον έκτιση της ποινής, λόγω ηλικίας, ο 82χρονος ζήτησε να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του σε κατάστημα κράτησης, όπου παραμένει έγκλειστος από τον περασμένο Νοέμβριο.

Ανέφερε ότι δεν θα βλάψει κανέναν αν αφεθεί ελεύθερος, αλλά επισήμανε ότι: «Δε θέλω να γυρίσω σπίτι και να φυλακίσω και τη σύζυγό μου...».

Τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 82χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι του παιδιού του στην περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε όχημα που ήταν σταθμευμένο στην αυλή.