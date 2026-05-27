Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 30χρονος που σκότωσε τον πατέρα του με κατσαβίδι - «Είχα πάρει χάπια»

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 30χρονος που το βράδυ του Σαββάτου (23/5) σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μέσα στο σπίτι τους στο Τριάδι της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος συγγενικού προσώπου, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το voria.gr, ο 30χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν θυμάται τίποτα από την ημέρα του φονικού, γιατί είχε καταναλώσει χάπια, ενώ προανακριτικά είχε πει πως ο πατέρας του υπήρξε βίαιος. Ενώπιον της ανακρίτριας υποβλήθηκε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι η κόρη του θύματος ανησύχησε γιατί δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της και πήγε στο σπίτι στο Τριάδι το μεσημέρι της Κυριακής, όπου αντίκρισε νεκρό τον 67χρονο. Παρών ήταν και ο 30χρονος, ενώ θύμα και δράστης φέρεται να είχαν καβγαδίσει πριν την άγρια δολοφονία.

Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι κι ένα κατσαβίδι, τα οποία όπως έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση ήταν και αυτά που προκάλεσαν τα τουλάχιστον 14 τραύματα στο σώμα του 67χρονου.

Ειδικότερα, ο 30χρονος φέρεται αρχικά να χτύπησε τον πατέρα του με ένα βαρύ αντικείμενο, πιθανότατα ένα σκαμπό, πριν του καταφέρει τα αλλεπάλληλα χτυπήματα στο πρόσωπο με κατσαβίδι και μαχαίρι.

«Ήταν σε καθεστώς φόβου - Τον κακοποιούσε ο πατέρας του»

«Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια σοβαρά ψυχικά προβλήματα, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ήδη τεθεί υπόψη των Αρχών, συνδέονται άμεσα με ένα μακροχρόνιο ιστορικό κακοποιητικής συμπεριφοράς που υπέστη από τον πατέρα του ήδη από την παιδική του ηλικία και μέχρι την ενηλικίωσή του», τόνισε η δικηγόρος του 30χρονου, Στέλλα Καραΐσκου.

«Κατά τον κρίσιμο χρόνο βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς ψυχικής αποδιοργάνωσης και δεν είχε σκοπό να αφαιρέσει τη ζωή του πατέρα του. Ο ίδιος πίστευε, λόγω της σοβαρής ψυχικής του κατάστασης, ότι απειλείται και ότι επρόκειτο να του συμβεί κακό, και ενήργησε μέσα σε ένα καθεστώς φόβου, σύγχυσης και ψυχικής κατάρρευσης, θεωρώντας ότι προσπαθεί να αποτρέψει έναν κίνδυνο και να τον σταματήσει. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα διενέργειας πλήρους ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς η ψυχική του κατάσταση κατά τον χρόνο του συμβάντος, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό από την αρμόδια ανακριτική αρχή», υπογράμμισε η δικηγόρος του καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας.