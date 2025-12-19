Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 44χρονος που προσπάθησε να πνίξει με κορδόνια την σύντροφό του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 5η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 44χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι προσπάθησε να πνίξει τη 34χρονη σύντροφό του με δύο κορδόνια, κατά τη διάρκεια ενός καβγά.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής στο σπίτι της, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, μπροστά στο 14χρονο γιο της. Η γυναίκα, η οποία είναι Ουκρανικής καταγωγής, δήλωσε στις αρχές ότι κατάφερε να απεγκλωβιστεί χάρη στις γνώσεις αυτοάμυνας που απέκτησε από την ενασχόλησή της με τις πολεμικές τέχνες. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 44χρονος κινήθηκε και εναντίον του ανήλικου όταν προσπάθησε να βοηθήσει τη μητέρα του.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος, γεωργιανής καταγωγής, αρνήθηκε τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή παράνομη βία. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι υπήρξε έντονη λογομαχία, αλλά αρνήθηκε ότι άσκησε βία στην 34χρονη ή στον ανήλικο γιο της. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καβγάς ξέσπασε μετά από σκηνή ζηλοτυπίας από πλευράς της συντρόφου του.

Παρά τους ισχυρισμούς του, η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας δεν πείστηκαν και αποφάσισαν την προφυλάκισή του.