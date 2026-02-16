Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο σωφρονιστικός υπάλληλος που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος, ο οποίος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών .

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με τη διακεκριμένη μορφή, λόγω της ιδιότητάς του. Οι εξηγήσεις που έδωσε στον ειδικό ανακριτή ναρκωτικών Θεσσαλονίκης δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα. Κατά πληροφορίες, ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία.

Η φερόμενη δράση του άρχισε να ερευνάται μετά από καταγγελία που έφτασε στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος κι ανέφερε ότι εισάγει -με το αζημίωτο- συσκευές κινητών τηλεφώνων σε κατάστημα κράτησης της Β. Ελλάδας, όπου υπηρετεί.

Η προανακριτική έρευνα αποκάλυψε την εμπλοκή του 33χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου σε 20 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών, έναντι χρηματικής αμοιβής- είτε καταβληθείσας ιδιοχείρως, είτε μέσω τραπεζικών συναλλαγών, το διάστημα από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Ο ίδιος φαίνεται να λάμβανε μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως διά ζώσης συναντήσεις με τους αγοραστές, μικρής διάρκειας τηλεφωνικές συνομιλίες, χρήση διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας, ενώ στις επικοινωνίες του χρησιμοποιούσε συνθηματική φρασεολογία. Έτσι για παράδειγμα, αποκαλούσε τα ναρκωτικά, ανάλογα με το είδος τους, «αέρα», «αλμυρά», «γλυκό», ενώ χρησιμοποιούσε σημεία απόκρυψης των παράνομων ουσιών («καβάτζες»), σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά. Για τις συναλλαγές του από τη διακίνηση φέρεται να χρησιμοποιούσε το τραπεζικό σύστημα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, προέκυψε ότι ο 33χρονος παρέλαβε αντικείμενα από άγνωστο άτομο για λογαριασμό έγκλειστου, με σκοπό να τα εισάγει στο σωφρονιστικό κατάστημα. Ο ίδιος έγκλειστος, μάλιστα, φέρεται να κατείχε εν γνώσει του κατηγορούμενου σωφρονιστικού υπαλλήλου συσκευή κινητής τηλεφωνίας και επικοινωνούσε τηλεφωνικά μαζί του. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο κελί του, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή του ξεκίνησε όταν συνελήφθη 28χρονος ιδιώτης να κατέχει ποσότητα κοκαΐνης (0,53 γραμμάρια), την οποία φέρεται πως είχε προμηθευτεί από τον σωφρονιστικό υπάλληλο, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Κατά την επιχείρηση σύλληψης του 33χρονου, ο ίδιος αρνήθηκε κατ’ επανάληψη να υπακούσει στις οδηγίες των αστυνομικών και επιχείρησε με χρήση σωματικής βίας να αποφύγει τον νομότυπο έλεγχό του (διώκεται επίσης για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων) .

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν δύο ακόμη ιδιώτες, 34 και 31 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 24 άτομα που συνδέονται με την αποδιδόμενη δράση του σωφρονιστικού στη διακίνηση ναρκωτικών.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια του 33χρονου σωφρονιστικού και του 34χρονου συλληφθέντα (αφέθηκε ελεύθερος με όρους μετά την απολογία του) βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, κατά περίπτωση, ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα κοκαΐνη (14,27 γραμμάρια), ακατέργαστη και κατεργασμένη («σοκολάτα») κάνναβη (33,04 γραμμάρια), MDMA (2,1 γραμμάρια), πέντε ναρκωτικά δισκία «ecstacy», το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ κ.ά.