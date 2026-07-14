Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν πάρει προθεσμία το Σάββατο 11 Ιουλίου και σήμερα αναμένεται να απολογηθούν για 5 κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, που αφορά την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η δίωξη έχει ασκηθεί in rem, γεγονός που σημαίνει ότι αφορά τις πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών για κάθε κατηγορούμενο αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης.

Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονία της Βάγια Νέστορα pic.twitter.com/Z1G45qalSn — Flash.gr (@flashgrofficial) July 14, 2026

Σύμφωνα με τις Αρχές, ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης έχουν συλληφθεί ένας 29χρονος και μία 26χρονη. Ο τρίτος κατηγορούμενος, 24 ετών, φέρεται να παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο πριν και μετά την επίθεση.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν έδωσαν εξηγήσεις, επιλέγοντας να τοποθετηθούν κατά την απολογία τους. Αντίθετα, ο 24χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του και πως είχε παραδώσει τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιούνταν.