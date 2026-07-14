Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την δολοφονία της Βάγια Νέστορα

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγούνται σήμερα το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν.

Βαρύ κατηγορητήριο για τους τρεις – Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Σε βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πέντε κακουργήματα: ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα, συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμός και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, που αφορά την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η δίωξη έχει ασκηθεί in rem, γεγονός που σημαίνει ότι αφορά τις πράξεις που ερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών για κάθε κατηγορούμενο αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης έχουν συλληφθεί ένας 29χρονος και μία 26χρονη. Ο τρίτος κατηγορούμενος, 24 ετών, φέρεται να παραχώρησε το εγκαταλελειμμένο σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο πριν και μετά την επίθεση.

Κατά την προανακριτική διαδικασία, ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι είναι γνωστοί στις διωκτικές Αρχές και φέρονται να κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, δεν έδωσαν εξηγήσεις, επιλέγοντας να τοποθετηθούν κατά την απολογία τους. Αντίθετα, ο 24χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενούς του και πως είχε παραδώσει τα κλειδιά του εγκαταλελειμμένου σπιτιού σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιον σκοπό θα χρησιμοποιούνταν.

Την ίδια στιγμή, η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών δύο ακόμη εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Στόχοι ήταν οι κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

Το κινητό που μπορεί να «ξεκλειδώσει» την υπόθεση

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην εξέταση του κινητού τηλεφώνου του 29χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψής του φέρεται να πέταξε τη συσκευή από το παράθυρο του διαμερίσματος όπου βρισκόταν. Το κινητό εντοπίστηκε άθικτο και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ενδέχεται να δώσει κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση.