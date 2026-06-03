Θεσσαλονίκη: Στο 70% η πληρότητα εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ

Κείμενο: *Της Λεμονιάς Βασβάνη | Από την έντυπη έκδοση «Τύπος Θεσσαλονίκης»

Στο 70% καλύπτονται οι θέσεις εργασίας στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το θέμα της υποστελέχωσης είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που θα θέσουν στην κινητοποίησή τους την ερχόμενη Πέμπτη οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα η συγκέντρωση διαμαρτυρίας τους θα γίνει στις 9 το πρωί στις 4/6 στην Κεντρική πύλη του ΑΧΕΠΑ.



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