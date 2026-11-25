Στο Αυτόφωρο αναμένεται να δικαστούν σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η μητέρα δύο μικρών παιδιών και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο κατά συρροή, μετά τον εντοπισμό των παιδιών χωρίς επίβλεψη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, τα παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, φέρονται να είχαν παραμείνει μόνα τους για περισσότερες από πέντε ώρες. Γείτονες που τα άκουσαν να κλαίνε ειδοποίησαν την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα και απομάκρυναν τα δύο αδέλφια, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για εξετάσεις. Η μητέρα και ο σύντροφός της συνελήφθησαν στην περιοχή της κατοικίας.

Στο νοσοκομείο μέχρι να αποφασιστεί η φροντίδα τους

Τα παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του Ιπποκράτειου, εν αναμονή των αποφάσεων για το πλαίσιο της περαιτέρω φροντίδας τους.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Γιώργος Δόντσιος, οι εξετάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι τη σχετική ενημέρωση δεν είχαν δείξει ανησυχητικά ευρήματα.

Παράλληλα, έχουν κινητοποιηθεί οι κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρά προβλήματα καθαριότητας και υγιεινής στην κατοικία.

Οι αρμόδιες αρχές θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα για την προστασία των δύο ανηλίκων.