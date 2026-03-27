Θεσσαλονίκη: Στο διαστημικό χάρτη το ΑΠΘ – Εκτοξεύεται ο πρώτος νανοδορυφόρος του

TyposThes
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σημαντικό ορόσημο για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελεί η εκτόξευση του πρώτου νανοδορυφόρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με την ονομασία PeakSat. Πρόκειται για τον πρώτο Νανοδορυφόρο στην Ελλάδα ο οποίος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από προπτυχιακούς/ές φοιτητές και φοιτήτριες. Η εκτόξευση του δορυφόρου, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-16, σηματοδοτεί την είσοδο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στον παγκόσμιο διαστημικό χάρτη. Ο PeakSat έχει ήδη παραδοθεί στην Exolaunch, που έχει αναλάβει την ενσωμάτωσή του στην αποστολή.

Διαβάστε περισσότερα για την εκτόξευση του νανοδορυφόρου του ΑΠΘ.

