Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα η πολιτεύτρια της ΝΔ Νέστορα - Πιο σοβαρά η μητέρα της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη, με στόχους στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τρεις επιθέσεις εκδηλώθηκαν μέσα σε λιγότερο από 20 λεπτά, στις περιοχές της Πυλαίας, της Τούμπας και της Χαριλάου. Μάλιστα τις έρευνες για τις τρεις επιθέσεις αναλαμβάνει η Αντιτρομοκρατική.

Η πρώτη καταγράφηκε στις 04:18, στην οδό Χριστοφόρου Περραιβού, στην Πυλαία, όπου άγνωστοι πυρπόλησαν γκαζάκι πάνω στο οδόστρωμα. Από το περιστατικό δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας διαμένει ζευγάρι αστυνομικών, ενώ ιδιοκτήτης διαμερισμάτων είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακειμόβιτς, ο οποίος κατοικούσε εκεί κατά το παρελθόν.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 04:23, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Τσιαπάνου, στην Τούμπα, όπου διαμένει στον τρίτο όροφο ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτιρίου, με ράγισμα υαλοπίνακα και αποχρωματισμούς.

Στο νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της

Η τρίτη και σοβαρότερη επίθεση σημειώθηκε στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, στη Χαριλάου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φωτιά που προκλήθηκε πιθανότατα από γκαζάκι επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα. Ένα από τα οχήματα ανήκει στην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα. Από τη φωτιά τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, ενώ μικρότερες φθορές σημειώθηκαν και στα δίκυκλα.

Από το τρίτο περιστατικό τραυματίστηκαν τρία άτομα με εγκαύματα, η Αφροδίτη Νέστορα, η μητέρα της και μία ακόμη γυναίκα. Και οι τρεις διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Παράλληλα, ακόμη δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα και ένας ακόμη ένοικος της πολυκατοικίας, λόγω της εισπνοής καπνού.

Και στα τρία σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, πυροσβεστικά συνεργεία και κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), τα οποία συνέλεξαν στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν εάν οι τρεις εμπρηστικές επιθέσεις αποτελούν μέρος οργανωμένου σχεδίου, καθώς οι στόχοι συνδέονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.