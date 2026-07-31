Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται 46χρονος που έπεσε σε φωταγωγό

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου νοσηλεύεται ένας 46χρονος άνδρας ο οποίος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από ύψος σε φωταγωγό πολυκατοικίας, στην οδό Δημητρίου Μιχαλά, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα. Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα, που ανέσυραν τον 46χρονο και τον παρέδωσαν στο ΕΚΑΒ.



Το προσωπικό του ΕΚΑΒ, με ένα ασθενοφόρο και δύο μηχανές ταχείας ανταπόκρισης, αντιμετώπισαν στο σημείο τον πολυτραυματία με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα.



Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο τραυματίας διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.