Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι βανδάλισαν το εμβληματικό γλυπτό «Αγόρι που σφυρίζει» στη Ναυαρίνου

Το εμβληματικό άγαλμα «Το αγόρι που σφυρίζει», που δεσπόζει στο σιντριβάνι της πλατείας Ναυαρίνου στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε στο στόχαστρο βανδάλων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στους κατοίκους της πόλης.

Άγνωστοι, κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφαίρεσαν το γλυπτό από τη θέση του και το πέταξαν μέσα στο σιντριβάνι με το περιστατικό να προκαλέι απογοήτευση στους κατοίκους και στους διερχόμενους, καθώς το συγκεκριμένο έργο αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την περιοχή της Ναυαρίνου και κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

Η ιστορία του αγάλματος

Το «Αγόρι που σφυρίζει» φιλοτεχνήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από τον γλύπτη Νικόλαο Παυλόπουλο και έκτοτε αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γλυπτά της Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται στο parallaximag.gr, το έργο απεικονίζει ένα ανέμελο αγόρι σε προεφηβική ηλικία, το οποίο σφυρίζει ενώ ταυτόχρονα ουρεί, με το νερό να ανακυκλώνεται στο μικρό σιντριβάνι της πλατείας.

Μάλιστα, ο γλύπτης δημιούργησε λίγα χρόνια αργότερα και ένα πανομοιότυπο έργο στα Τρίκαλα, γνωστό στους κατοίκους ως «Νικολάκης», το οποίο κοσμεί τη λίμνη στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Ο Νικόλαος Παυλόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του και με ακόμη ένα γνωστό γλυπτό της Θεσσαλονίκης, τη «Λουόμενη», που βρίσκεται ανάμεσα στο Βασιλικό Θέατρο και τον Λευκό Πύργο.