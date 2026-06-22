Θεσσαλονίκη: Στο Στρατοδικείο 12 γιατροί και νοσηλευτές για τον θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτση

Στο Πενταμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν 12 γιατροί και νοσηλευτές του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου για τον θάνατο του 27χρονου στρατιώτη Νίκου Γκάτση, τον Νοέμβριο του 2023. Άπαντες κατηγορούνται για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας», σε βαθμό πλημμελήματος ενώ από την οικογένεια του θύματος φέρεται πως ζητείται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και άσκηση κακουργηματικής δίωξης.

Τελικά, η δίκη που είχε προσδιοριστεί για σήμερα αναβλήθηκε λόγω κωλυμάτων που επικαλέστηκαν συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, με τη νέα δικάσιμο να ορίζεται για τις 5 Ιανουαρίου 2027.

Ο στρατιώτης Νίκος Γκάτσης είχε εισαχθεί στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση ολικής θυρεοειδεκτομής, λόγω καρκίνου του θυρεοειδούς, καθώς και σε λεμφαδενικό καθαρισμό εξαιτίας μεταστατικών λεμφαδένων. Παράλληλα, είχε εντοπιστεί ύποπτο κυστικό μόρφωμα στην περιοχή του τραχήλου, το οποίο μεταγενέστερα διαπιστώθηκε ότι ήταν καλοήθες. Η χειρουργική επέμβαση ξεκίνησε στις 08:00 το πρωί και ολοκληρώθηκε περίπου στις 13:00. Σε λιγότερες από πέντε ώρες, αργότερα, ο νεαρός στρατιώτης κατέληξε έπειτα από σοβαρή μετεγχειρητική αιμορραγία που του προκάλεσε ασφυξία.

Άλλες δύο δίκες συνδέονται με τον θάνατο του Νίκου Γκάτση

Εκτός από την κύρια δίκη, έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν ακόμη δύο υποθέσεις που φέρονται να συνδέονται με τον θάνατο του στρατιώτη. Πρόκειται για δύο διαφορετικές δικογραφίες που αφορούν πράξεις με τις οποίες οι εμπλεκόμενοι σκόπευαν να συγκαλύψουν τις ευθύνες των υπαιτίων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ειδικότερα, στις 26 Ιουνίου, στο εδώλιο του Τριμελούς Στρατοδικείου Θεσσαλονίκης αναμένεται να καθίσουν δύο στρατιωτικοί γιατροί του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου, από τους οποίους ο ένας δεν περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους της κύριας δίκης. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της «απόπειρας υπόθαλψης κατά συναυτουργία».

Στους συγκεκριμένους γιατρούς αποδίδεται ότι επιχείρησαν να πείσουν τον πατέρα του θανόντος στρατιώτη να μην συναινέσει στη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στη σορό του παιδιού του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εάν δεν πραγματοποιείτο η νεκροψία-νεκροτομή, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου θα παρέμεναν άγνωστα. Κατά συνέπεια δεν θα υπήρχε ποινική δίωξη για «ανθρωποκτονία από αμέλεια» σε βάρος των μελών του προσωπικού του νοσοκομείου που συμμετείχαν τόσο στη χειρουργική επέμβαση όσο και στη μετεγχειρητική αντιμετώπιση του ασθενούς έως τον θάνατό του.

Νίκος Γκάτσης/Social

Η τρίτη δίκη έχει προσδιοριστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου. Στο Τριμελές Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο χειρουργός που διενήργησε την επέμβαση στον άτυχο Νίκο Γκάτση. Η δίωξη αφορά στο αδίκημα της «υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης» και σχετίζεται με την καταγγελλόμενη αλλοίωση του πρακτικού του χειρουργείου.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, η αλλοίωση του εγγράφου αποκαλύφθηκε έπειτα από λεπτομερή αντιπαραβολή των αρχικών αντιγράφων με τα έγγραφα που προσκομίστηκαν κατά το στάδιο της ανάκρισης. Προέκυψαν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις που καταδεικνύουν παρέμβαση στο αρχικό κείμενο, κατά το κατηγορητήριο. Στον χειρουργό αποδίδεται ότι ο χειρουργός ενήργησε με δόλο, καθώς η φερόμενη προσθήκη στο πρακτικό αποσκοπούσε στη δημιουργία ευνοϊκότερης εικόνας για τους χειρισμούς του κατά τη νοσηλεία του ασθενούς.