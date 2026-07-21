Θεσσαλονίκη: Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση του χειρουργού για τη διπλή μαστεκτομή σε 60χρονη χωρίς λόγο

Αίτηση για την άσκηση αναίρεσης υποβλήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης αναφορικά με την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου (ΜΟΕ) που καταδίκασε με ποινή φυλάκισης 3 ετών, με τριετή αναστολή, έναν 46χρονο χειρουργό, σε δεύτερο βαθμό.

Ο γιατρός ο οποίος υπέβαλε σε διπλή μαστεκτομή μια 60χρονη (σήμερα) γυναίκα, χωρίς να έχει καρκίνο, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, κατά επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, από βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο του αναγνώρισε και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας γιατί έχει καταβάλει μέρος της χρηματικής αποζημίωσης στην παθούσα.

Σχεδόν 1,5 μήνα μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης, εισαγγελέας Εφετών ζητάει να ασκηθεί αναίρεση από τον Άρειο Πάγο, κρίνοντας ότι δεν ήταν ορθή η παραπάνω δικαστική κρίση. Συμφωνεί με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας που είχε προτείνει προς το ΜΟΕ Θεσσαλονίκης να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος γιατρός, σύμφωνα με το αρχικό κατηγορητήριο, δηλαδή για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος και χωρίς να του αναγνωριστεί άλλο ελαφρυντικό.

Η αίτηση για την άσκηση αναίρεσης διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία του Άρειου Πάγου και αναμένεται να χρεωθεί σε εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου που είτε θα κρίνει ότι πρέπει να αναιρεθεί η παραπάνω απόφαση, είτε θα αποφασίσει ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης αναιρέσεως. Στην πρώτη περίπτωση, το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί σε συνεδρίαση ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου και να εκδοθεί βούλευμα για την αναίρεση. Τότε η υπόθεση θα εκδικαστεί εκ νέου στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, με άλλη σύνθεση δικαστών.

Η γυναίκα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, το 2018, στην Κατερίνη. Ενώπιον του δικαστηρίου η 60χρονη (σήμερα) κατέθεσε ότι πείστηκε από τον συγκεκριμένο γιατρό πως κινδυνεύει να νοσήσει, λόγω κληρονομικότητας, αλλά χειρουργήθηκε χωρίς να έχει γίνει γονιδιακός έλεγχος. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, όταν πραγματοποιήθηκε ο γονιδιακός έλεγχος, τα αποτελέσματα ήταν καθαρά, αλλά ήταν πλέον αργά. Η παθούσα μητέρα δύο παιδιών ανέφερε ότι υπέστη σοβαρές επιπλοκές μετά την εγχείρηση, η οποία δεν υπήρχε λόγος να γίνει, καθώς εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προδιάθεση για καρκίνο.

Κατά την απολογία του, ο 46χρονος χειρουργός επέμεινε ότι αυτή είναι η ορθή επιστημονική αντιμετώπιση για τα άτομα που δεν έχουν θετικό γονιδιακό τεστ και υποστήριξε ότι χειρούργησε προληπτικά τη γυναίκα επειδή είχε βαρύ ιστορικό. Σε πρώτο βαθμό, ο γιατρός είχε καταδικαστεί με ποινή κάθειρξης 5 ετών, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σερρών. Είχε κριθεί ένοχος για κακουργηματική βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη ενώ του είχε αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.