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Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για τη δολοφονία Νέστορα - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών και μία 26χρονη γυναίκα, βρίσκονται ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης, καθώς ταυτοποιήθηκαν από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης.

Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / FLASH
Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / FLASH
Βασίλης Παπαναστασούλης avatar
Βασίλης Παπαναστασούλης

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Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκαν σήμερα Σάββατο (11/7) λίγο μετά από τις 12 το μεσημέρι, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ, Βάγιας Νέστορα.

Μάλιστα, η στιγμή της μεταγωγής των τριών συλληφθέντων καταγράφηκε από τον φακό του FLASH:

Την ίδια ώρα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν έξω από το δικαστικό μέγαρο, συγκέντρωση συμπαράστασης στους συλληφθέντες, παρουσία ισχυρών δυνάμεων της ΕΛΑΣ.

Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / FLASH
Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / FLASH

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών και μία 26χρονη γυναίκα, βρίσκονται ενώπιον της εισαγγελέως ποινικής δίωξης, καθώς φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης.

Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / FLASH
Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / FLASH

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με βασική κατηγορία την ανθρωποκτονία με πρόθεση, με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης τρομοκρατικής πράξης, ενώ η έρευνα περιλαμβάνει και σειρά ακόμη αδικημάτων που σχετίζονται με τη δράση της ομάδας.

Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / FLASH
Φωτ.: Βασίλης Παπαναστασούλης / FLASH

Και οι τρεις ωστόσο, αρνήθηκαν στους αστυνομικούς τις κατηγορίες. Στη συνέχεια, αναμένεται να οδηγηθούν στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία το πιθανότερο είναι να ζητήσουν και να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.

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Ελλάδα Θεσσαλονίκη Επίθεση με Γκαζάκια Αστυνομία Τρομοκρατία Εισαγγελέας Local News

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