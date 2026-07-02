Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση της ΝΔ έξω από το Ιπποκράτειο για τη Βάγια Νέστορα - «Δεν σας φοβόμαστε»

Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο πραγματοποίησαν κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη της Νέας Δημοκρατίας μετά τον θάνατο της μητέρας της πολυτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία κατέληξε στα τραύματά της από εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (1/7) στη Θεσσαλονίκη.

Το κάλεσμα είχε οριστεί για τις 19:00 ενώ αρκετή ώρα πριν είχε μαζευτεί κόσμος που άφηνε λουλούδια σε φωτογραφία της αδικοχαμένης γυναίκας που έχει τοποθετηθεί έξω από το νοσοκομείο. Παράλληλα, οι συγκεντρωμένοι άναψαν κεράκια στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Κεντρικό σύνθημα της κινητοποίησης ήταν «Δεν σαν φοβόμαστε», το οποίο αναγράφεται σε λευκές μπλούζες κάτω από το σήμα της ΟΝΝΕΔ.

Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Λίγο πριν το τέλος της συγκέντρωσης, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κρατήθηκαν χέρι-χέρι δημιουργώντας μια ανθρώπινη αλυσίδα ενώ παράλληλα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα.

Το «παρών» έδωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε «ζητούμε από τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας να μην υποκινήσει κανένας βία, ούτε στο πληκτρολόγιο, ούτε στις παρέες, ούτε στα καφενεία. Πουθενά. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Αιωνία της η μνήμη».

Στη συγκέντρωση βρίσκεται και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης pic.twitter.com/1gnhmHhpn8 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 2, 2026

«Ήταν μια τυφλή δολοφονική επίθεση», δήλωσε ο αναπληρωτής Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Παναγιώτης Λεμπέσης, προσθέτοντας πως «πρέπει να σταματήσει να υπάρχει ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα από την κοινωνία».



Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης: «Εκείνο το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και το οποίο πρέπει να γίνει σαφές στον ελληνικό λαό είναι ότι υπάρχουν ορισμένες μορφές αν θέλετε υποτιθεμένης πολιτικής δήλωσης, διαμαρτυρίας ή και πολιτικής πράξης που η αριστερά θεωρεί φυσιολογικές. Και το λέω συνειδητά. Η αριστερά, όλα τα κόμματα της αριστεράς έχουν όχι απλώς την τάση, αλλά έχουν εγκατεστημένη μέσα στη δική τους πολιτική βούληση ορισμένες μορφές διαμαρτυρίας, τις οποίες τις ανέχουν. Και μία από αυτές είναι αυτή. Δηλαδή, να χτυπάμε τα σπίτια και τα γραφεία των βουλευτών και των άλλων στη τηλεφώνα της λεγόμενης δεξιάς επειδή έτσι θέλουν. Επειδή έτσι γουστάρουν.

Να βάζουν, να ρίχνουμε τρικάκια, να βάζουμε μπογιές. Θα μου πείτε, είναι επικίνδυνα αυτά. Η απάντηση είναι ναι, είναι επικίνδυνα. Γιατί μετά τα τρικάκια και τις μπογές, τις οποίες έχουμε βρει όλοι μας τα γραφεία μας και στα σπίτια μας ορισμένοι από εμάς, έρχονται τα γκαζάκια. Και βλέπετε ποιες είναι οι συνέπειες από τα γκαζάκια. Θα σας εξηγήσουν οι νομικοί, ότι αυτός ο οποίος βάζει γκαζάκι, ξέρει ότι το γκαζάκι μπορεί να προκαλέσει ζημιά και στη ζωή. Άρα είναι δυνητικός δολοφόνος. Ενδεχόμενος δόλος. Δηλαδή, δεδομένος ενδεχόμενος δόλος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν αυτό εδώ καταλήξει έτσι όπως κατέληξε, έχουμε να κάνουμε με δολοφονία».