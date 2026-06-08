Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 25χρονος γιατί προσπάθησε να σκοτώσει την αδελφή του και τον σκύλο της

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Ένας 24χρονος συνελήφθη στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, καθώς κατηγορείται ότι επιχείρησε να αφαιρέσει τη ζωή της 20χρονης αδελφής του, έπειτα από επεισόδιο που, σύμφωνα με καταγγελία, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε και στον σκύλο της γυναίκας, όταν το ζώο προσπάθησε να την προστατεύσει.



Την προανάκριση για το περιστατικό διενήργησε το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης προσπάθησε να πνίξει την αδελφή του αλλά και τον σκύλο της.



Σε βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς.

Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακριτική αρχή προκειμένου να απολογηθεί.