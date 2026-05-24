Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του μέσα στο σπίτι του

Ένας 30χρονος άνδρας συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής 24 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας Thestival, λίγο πριν τις 16:00 ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Τριάδι. Στο σημείο βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την αποτρόπαια πράξη του και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.



Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαπράχθηκε η ανθρωποκτονία.



Στη μονοκατοικία έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος. Παράλληλα, αναμένεται η άφιξη ιατροδικαστή για την εξέταση της υπόθεσης.