Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονος κληρικός, επιτέθηκε στην πεθερά του - «Ζητούσε το κλειδί του ΙΧ»

Ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών εις βάρος ενός 34χρονου διάκονου, ο οποίος επιτέθηκε στην πεθερά του, μπροστά στην κόρη του, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, τελεσθείσα ενώπιον ανήλικου μέλους της οικογένειας, για ενδοοικογενειακή απειλή τελεσθείσα ενώπιον ανηλίκου. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Η δικογραφία σχηματίστηκε από το γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, του Αστυνομικού Τμήματος Χαριλάου - Αναλήψεως.

Ο 34χρονος κατηγορούμενος φέρεται ότι επιτέθηκε εναντίον της 65χρονης πεθεράς του, παρουσία της 8χρονης κόρης του, μέσα στο σπίτι τους, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.



Τι κατήγγειλε η πεθερά

Σύμφωνα με την σχετική καταγγελία της πεθεράς, αυτή η συμπεριφορά της προκάλεσε τρόμο και ανησυχία ενώ ο 34χρονος την έπιασε από το δεξί χέρι και τον αριστερό ώμο, σπρώχνοντας την προς τα κάτω και προκαλώντας της πόνο και σημάδια.

Ο κατηγορούμενος είναι διάκονος σε Ιερό Ναό της ανατολικής Θεσσαλονίκης, είναι παντρεμένος 10 χρόνια με την 29χρονη κόρη της καταγγέλλουσας. Όλοι μαζί διαμένουν σε διαμερίσματα της ίδιας τριώροφης μεζονέτας. Η πεθερά στο ισόγειο και η οικογένεια της κόρης της στους επάνω δύο ορόφους. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της 16ης Ιουνίου.

Στην κατάθεσή της, η 65χρονη ανέφερε τα εξής: «Ο γαμπρός μου μου επιτέθηκε για να μου πάρει το κλειδί του οχήματος το οποίο ανήκει στην κόρη μου, παρουσία του ανήλικου τέκνου του, ηλικίας 8 ετών, που ταράχτηκε πολύ και έκλαιγε. Συγκεκριμένα, μου ζήτησε τα κλειδιά κι όταν εγώ αρνήθηκα, τότε ο γαμπρός μου μου πήρε το κινητό μου το οποίο βρισκόταν μπροστά του, για να με εκφοβίσει, και έφυγε. Δεν αντέδρασα και για αυτό ξαναγύρισε και άρχισε να ψαχουλεύει τα πράγματα μου εκνευρισμένος και φωνάζοντας δώσε μου τα κλειδιά. Τον ρώτησα "γιατί φέρεσαι έτσι;". Τότε μου απάντησε "για να τα πηγαίνεις καλά μαζί μου". Η όλη ένταση μου προκάλεσε φόβο και ένιωσα απειλή».

Ακόμη πρόσθεσε: «Ενώ πήγα να αρπάξω την τσάντα μου μου έπιασε το δεξί χέρι και τον αριστερό ώμο και με έσπρωχνε προς τα κάτω. Όλο αυτό μου προκάλεσε πόνο και κοκκινίλες στα σημεία αυτά και δεν σταμάτησε μέχρι να πετύχει αυτό που ήθελε. Μόλις βρήκε το κλειδί, παραδίπλα στα πράγματά μου, το πήρε και έφυγε. Καθ' όλη τη διάρκεια του επεισοδίου η μικρή έκλαιγε αναστατωμένη κι αυτό δεν το έλαβε αυτό υπόψη ο γαμπρός μου, ότι το παιδί ήταν μπροστά».

Σύμφωνα με την καταγγελία τη πεθεράς ανάλογο περιστατικό είχε επαναληφθεί σε χειρότερο βαθμό πριν τα Χριστούγεννα του 2025.