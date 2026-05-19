Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 45χρονη που άφησε μόνη την 4χρονη κόρη της στο σπίτι

Το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου δύο ώρες.

Στη σύλληψη μιας 45χρονης μητέρας στις Συκιές Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι Αρχές για έκθεση ανηλίκου, καθώς είχε αφήσει μόνη της στο σπίτι την 4χρονη κόρη της χωρίς την επίβλεψη κάποιου.

Το παιδί βρισκόταν χωρίς επίβλεψη για περίπου δύο ώρες, όπως διαπίστωσαν οι Αρχές που έφτασαν στο σπίτι της, παρουσία κοινωνικού λειτουργού του δήμου Νεάπολης - Συκεών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας απουσίαζαν εκείνη την ώρα, καθώς βρίσκονταν στο σχολείο. Μετά την παρέμβαση των Αρχών και τη σύλληψη της 45χρονης -υπηκόου Νιγηρίας, και τα τρία ανήλικα τέθηκαν υπό προστατευτική φύλαξη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.

