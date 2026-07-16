Ελλάδα Κακοποίηση Ζώου Σκύλος Θεσσαλονίκη Local News

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονη που μετέφερε σκύλο σε πλαστικό κλουβί στην καρότσα αγροτικού

Eις βάρος της βεβαιώθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.300 ευρώ.

Pixabay
Pixabay
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 47χρονη, η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, μετά από καταγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων.

Η γυναίκα εντοπίστηκε τα ξημερώματα, στην περιοχή της Πολίχνης, να μεταφέρει -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.- έναν σκύλο μέσα σε πλαστικό κλουβί, τοποθετημένο στην καρότσα αγροτικού οχήματος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα στοιχειώδους κίνησής του.

Όπως έγινε γνωστό, εις βάρος της βεβαιώθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης, έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και περιορισμό της κίνησης του ζώου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κακοποίηση Ζώου Σκύλος Θεσσαλονίκη Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader