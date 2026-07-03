Συνελήφθη ο λιμενάρχης Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία - Οδηγείται στο Ναυτοδικείο

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Ένας 52χρονος πλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος πού υπηρετεί σε θέση κλειδί στο λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Τον κατήγγειλε η 49χρονη σύζυγός του, καθώς φέρεται να την κρατούσε με χρήση σωματικής βίας μέσα στο σπίτι τους, να της χτύπησε το κεφάλι στον πάγκο της κουζίνας και αυτή να έχασε προσωρινά της αισθήσεις της.

Συνελήφθη αλλά λόγω ειδικής δικαιοδοσίας οδηγείται σήμερα το μεσημέρι στο ναυτοδικείο Αθηνών.