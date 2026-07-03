Ελλάδα Θεσσαλονίκη Σύλληψη Λιμενικό Σώμα Ενδοοικογενειακή Βία

Συνελήφθη ο λιμενάρχης Θεσσαλονίκης για ενδοοικογενειακή βία - Οδηγείται στο Ναυτοδικείο

Σύλληψη 52χρονου πλοιάρχου του Λιμενικού στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Φωτογραφία Αρχείου/Πηγή: Eurokinissi
Φωτογραφία Αρχείου/Πηγή: Eurokinissi
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Ένας 52χρονος πλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος πού υπηρετεί σε θέση κλειδί στο λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Τον κατήγγειλε η 49χρονη σύζυγός του, καθώς φέρεται να την κρατούσε με χρήση σωματικής βίας μέσα στο σπίτι τους, να της χτύπησε το κεφάλι στον πάγκο της κουζίνας και αυτή να έχασε προσωρινά της αισθήσεις της.

Συνελήφθη αλλά λόγω ειδικής δικαιοδοσίας οδηγείται σήμερα το μεσημέρι στο ναυτοδικείο Αθηνών.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Θεσσαλονίκη Σύλληψη Λιμενικό Σώμα Ενδοοικογενειακή Βία

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader