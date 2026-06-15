Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος που καταζητείται στην Αλβανία για διακίνηση ναρκωτικών

Ένας 53χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς καταζητείται στην Αλβανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο καταζητούμενος φέρεται ότι εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών στη γειτονική χώρα. Εις βάρος του εκκρεμεί αίτημα έκδοσής των αλβανικών αρχών για το οποίο θα αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης το προσεχές χρονικό διάστημα. Μέχρι τότε ο 53χρονος παραμένει κρατούμενος.

Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις αρχές της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με διωκτικά έγγραφα της Αλβανίας, τα αδικήματα τελέστηκαν το 2020 στα Τίρανα.

Ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών ο καταζητούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να εκδοθεί στην πατρίδα του. Ισχυρίζεται ότι ενεπλάκη στην υπόθεση χωρίς να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, τον εντόπισαν και του πέρασαν χειροπέδες ύστερα από σχετικές πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω της INTERPOL. Ο Αλβανός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής όταν εισήλθε από συνοριακό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας, ενώ την ίδια μέρα συνελήφθη σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.