Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 70χρονος για τη φωτιά στο Καλοχώρι - Έκαιγε χαρτί για να διώξει σφήκες

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Στη σύλληψη ενός 70χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε επιχείρηση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο άνδρας συνελήφθη από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτεμάχιο, στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη, στο Καλοχώρι.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η φωτιά προκλήθηκε όταν ο 70χρονος χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί, προκειμένου να απομακρύνει σφήκες.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να επεκταθεί σε παρακείμενες αποθήκες, προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά τώρα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης - Μήνυμα 112 στους κατοίκους

Ρεπορτάζ

Βασ. Παπαναστασούλης pic.twitter.com/3SrAFhHcrB — Flash.gr (@flashgrofficial) July 9, 2026

Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

34 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από Ω/18:00/08-07-2026 έως Ω/18:00/09-07-2026 εκδηλώθηκαν 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη πέντε.



Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

