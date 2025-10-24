Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γιατί έκοψε ένα κλαδάκι δενδρολίβανο από παρτέρι σε νοσοκομείο

Πάνω από 7 ώρες κρατήθηκε σε αστυνομικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη ένας 62χρονος, ο οποίος συνελήφθη για ένα κλαδί δενδρολίβανο. Σύμφωνα με το Action24, η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν επισκέφθηκε νοσοκομείο ως επισκέπτης και, βγαίνοντας στο προαύλιο, είδε ένα δενδρολίβανο σε ένα παρτέρι και έκοψε ένα κλαδάκι.

Ωστόσο, η κίνησή του αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση μιας υπαλλήλου σεκιούριτι, η οποία τον κατηγόρησε για κλοπή δημόσιας περιουσίας.



Ο 62χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, όπου κρατήθηκε μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, από τη λήψη αποτυπωμάτων μέχρι και τη φωτογράφισή του.



Με εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε τελικά ελεύθερος, ενώ και το νοσοκομείο δεν θέλησε να δώσει περισσότερη έκταση στο συμβάν.