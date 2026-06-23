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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη γυναίκα που μαχαίρωσε τον σύζυγό της - Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα

Ο άνδρας πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Φωτο αρχείου: Unsplash
Φωτο αρχείου: Unsplash
Βασίλης Παπαναστασούλης avatar
Βασίλης Παπαναστασούλης

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Μια αλλοδαπή γυναίκα συνελήφθη από την αστυνομία γιατί μαχαίρωσε τον σύζυγό της, για ασήμαντη αφορμή, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η συλληφθείσα του κατάφερε τουλάχιστον δυο πλήγματα στο σώμα ενώ το θύμα μεταφέρθηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του. Η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης.

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Ελλάδα Θεσσαλονίκη Ενδοοικογενειακή Βία μαχαίρι Τραυματισμός Σύλληψη Αστυνομία Local News

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