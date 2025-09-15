Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 36χρονη που μαχαίρωσε τον 34χρονο Τούρκο - Χειροπέδες και στον άνδρα

Συνελήφθη η 36χρονη γυναίκα η οποία τα ξημερώματα της Κυριακής (14/9) μαχαίρωσε στην πλάτη έναν 34χρονο Τούρκο οδηγό φορτηγού, στη Θεσσαλονίκη.

Το αιματηρό συμβάν έγινε χθες τα ξημερώματα. Γύρω στις 05:00 μια 36χρονη μαχαίρωσε στην πλάτη έναν 34χρονο οδηγό φορτηγού υπήκοο Τουρκίας. Ο άνδρας φέρεται να χτύπησε τη γυναίκα.

Το συμβάν έγινε έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της οδού 26ης Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο η γυναίκα να τραυμάτισε τον άνδρα μέσα στο φορτηγό του. Και οι δυο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και νοσηλεύονται φρουρούμενοι.

Σε βάρος της 36χρονης έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας, της παράβασης του νόμου περί όπλων αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σε βάρος του 34χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κράτηση και παράνομη βία.