Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Τούρκος με «ερυθρά αγγελία» από την Interpol - Προσπάθησε να ξεφύγει έλεγχο

Στη σύλληψη ενός 32χρονου Τούρκου προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, όταν επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο στην περιοχή της Χαριλάου, το απόγευμα του Σαββάτου (11/4).

Ο άνδρας εντοπίστηκε και προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου-Αναλήψεως, όπου και συνελήφθη, με τις κατηγορίες της απείθειας και της παράβασης της νομοθεσίας περί αλλοδαπών να βαραίνουν σε βάρος του.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, προέκυψε ένα ιδιαίτερα σοβαρό εύρημα: σε βάρος του 32χρονου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας, για αδικήματα που προβλέπονται στον Τουρκικό Ποινικό Κώδικα. Η εξέλιξη αυτή σήμανε συναγερμό στις ελληνικές Αρχές, οι οποίες προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στα χέρια της Δικαιοσύνης

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ εξετάζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες της υπόθεσης και η φύση των αδικημάτων για τα οποία καταζητείται από τις τουρκικές αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να διερευνούν πλήρως το προφίλ και τη δραστηριότητα του 32χρονου στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ